Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England schlägt nun doch zu, so die Analysten der Helaba.Auf der anstehenden Sitzung werde die Notenbank erstmals in diesem Jahr wohl ihren Leitzins auf dann 0,75% anheben - Brexit-Chaos hin oder her. Zuvor habe sie sich noch von schwächeren Konjunkturdaten insbesondere aus dem ersten Quartal irritieren lassen. Mittlerweile hätten sich die Daten aber wieder aufgehellt, der Arbeitsmarkt sei ohnehin robust. Nach drei von neun Stimmen im Juni dürfte nun eine Zinsanhebung im Notenbankgremium eine Mehrheit erhalten. Eine Serie von Zinsschritten sei dennoch nicht zu erwarten. Die Inflation habe sich zwar im Juni mit 2,4% noch über dem 2%-Ziel befunden, habe jedoch ihren Zenit überschritten. Angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote beschleunige sich das Lohnwachstum bislang nur moderat. Und letztlich spiele der Unsicherheitsfaktor Brexit dann doch eine Rolle. Mit weiteren Zinsschritten wäre erst nach dem EU-Austritt Ende März 2019 zu rechnen - und nur, wenn mit dem Brexit alles glatt laufe. (27.07.2018/alc/a/a) ...

