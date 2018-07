Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt setzte sich der überwiegend richtungslose Handel in den vergangenen Wochen fort, so Dr. Marco Bargel von Postbank Research.Nennenswerte Renditebewegungen seien praktisch kaum zu beobachten gewesen. Die 10-jährige Bundrendite habe sich in einer relativ engen Bandbreite zwischen 0,26% und 0,42% bewegt. Nachdem zuletzt die Auftriebskräfte leicht überwogen hätten, liege sie aktuell 8 Basispunkte über dem Vormonatsstand. 10-jährige US-Treasuries würden mit aktuell 2,97% 14 Basispunkte höher als vor einem Monat rentieren. ...

