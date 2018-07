Zürich (www.fondscheck.de) - Paolo Zagaria, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy (ISIN LU0102843504/ WKN 930918) bei Swisscanto Invest, gibt eine Einschätzung zum Rohöl-Markt und entsprechend zu den Auswirkungen auf Energieaktien ab.Der Erdölpreis zeige im bisherigen Jahresverlauf eine positive Tendenz, trotz diverser Korrekturen. Beispielsweise habe er im 2. Quartal von der sinkenden Lagerhaltung und den zusätzlich drohenden Produktionsrückgängen im Iran und in Venezuela aufgrund von US-Sanktionen profitiert. In dieser Periode sei der Spotpreis (Brent) in US-Dollar um rund 13 Prozent gestiegen. Energieaktien hätten daran entsprechend partizipieren können und rund 12 Prozent zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...