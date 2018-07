Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.843,40 +0,03% +4,75% Euro-Stoxx-50 3.526,49 +0,49% +0,64% Stoxx-50 3.160,78 +0,35% -0,54% DAX 12.878,53 +0,54% -0,30% FTSE 7.708,55 +0,59% -0,38% CAC 5.496,33 +0,29% +3,46% Nikkei-225 22.712,75 +0,56% -0,23% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,04 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,46 70,46 -0,2% -0,15 +18,6% Brent/ICE 74,40 74,54 -0,2% -0,14 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,86 1.222,63 -0,3% -3,77 -6,5% Silber (Spot) 15,35 15,38 -0,2% -0,03 -9,3% Platin (Spot) 824,15 828,00 -0,5% -3,85 -11,3% Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,4% -0,01 -16,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnet sich im Technologiesektor eine Erholung ab. Am Vortag war der Sektor von enttäuschenden Facebook-Zahlen und -aussagen nach unten gezogen worden. Neue Zahlen aus dem Sektor weisen indes in unterschiedliche Richtungen. Während Amazon überzeugt hat, lieferte Intel eine Enttäuschung. Vorbörslich wird noch der Kurznachrichtendienst Twitter berichten. Der breite Markt wird mit kleineren Kursgewinnen erwartet. Neben neuen Unternehmenszahlen werden auch das Bruttoinlandsprodukt und die Michigan-Verbraucherstimmung beachtet werden.

Außerhalb der Techbranche wird es vor Börsenstart noch Zahlen von Exxon und Chevron geben. Am Vorabend überraschte Amazon positiv. Der Onlinehändler meldete für das zweite Quartal ein Rekordergebnis, das er ausgerechnet seinem normalerweise eher schwachen Kerngeschäft, dem Einzelhandel, verdankte. Dass der Umsatz leicht unter den Erwartungen lag, stört die Anleger nicht. Amazon steigen vorbörslich um 4 Prozent.

Kritischer zeigen sich die Investoren bei Intel. Der Chiphersteller hat zwar mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und auch den Ausblick erhöht, Beobachter bemängeln aber den Data-Center-Umsatz. Dieser wuchs "nur" um 27 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar, während Analysten 6,1 Milliarden Dollar erwartet hatten. Intel verlieren 6,3 Prozent.

Die Aktien des Chipausrüsters Lam Research stiegen nachbörslich nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 4,7 Prozent.

Electronic Arts verbilligten sich um 4,9 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hat zwar mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Markts übertroffen, doch enttäuschte der Ausblick.

Ähnlich verhält es sich bei Juniper Networks. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal waren überraschend gut, der Ausblick auf das dritte Quartal lag jedoch unter den Konsensschätzungen. Juniper Networks büßten 5,5 Prozent ein.

Die Restaurantkette Chipotle Mexican Grill überzeugt die Anleger mit unerwartet guten Quartalszahlen. Überdies steckte sich Chipotle ehrgeizigere Jahresziele. Die Aktien rückten um 6,5 Prozent vor.

Mit einem Anstieg um 1 Prozent auf 196,04 Dollar reagierten die Aktien von Amgen auf den Zahlenausweis des Biotech-Unternehmens

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,4% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,3 1. Umfrage: 97,1 zuvor: 98,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte legen weiter zu. Die Stimmung wird zum einen weiter von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits gestützt und zum anderen vom festen Dollar. Aus technischer Sicht hat sich das Bild für den DAX mit dem Überschreiten der 200-Tages-Linie bei 12.769 Punkten deutlich aufgehellt. Im DAX enttäuschen BASF mit dem zweiten Quartal und fallen um 2,6 Prozent. Bei der Puma-Mutter Kering ist gut nicht gut genug. Denn trotz eines erneut starken Geschäfts der Marke Gucci wurden die nach guten Zahlen des Konkurrenten LVMH nochmals erhöhten Erwartungen nicht ganz erreicht. Kering brechen um 7 Prozent ein. Beim französischen Supermarktbetreiber Carrefour hat der deutlich höhere Gewinn überrascht. Der Kurs schießt um mehr als 11 Prozent nach oben. Reckitt Benckiser ziehen um 8,5 Prozent nach oben dank eines erhöhten Umsatzausblicks. Stärkste Branche sind die Telekomaktien, deren Index um gut 2 Prozent steigt. Bereits am Vortag hatte die Branche nach positiv aufgenommenen Zahlen von Telefonica und Orange zu den Gewinnern gehört. Telecom Italia ziehen um 4,7 Prozent an, BT nach starken Zahlen um 3,7 Prozent und Deutsche Telekom um 2,6 Prozent. Die Citi hat Deutsche Telekom auf die Kaufliste genommen. emetschek steigen um gut 10 Prozent, nachdem der Handel nun mit Verzögerung auf die starken Zahlen vom Donnerstagnachmittag reagiert. Im MDAX geht es für Axel Springer nach den Zahlen um 6,2 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1632 -0,07% 1,1640 1,1663 -3,2% EUR/JPY 129,29 -0,16% 129,30 129,58 -4,4% EUR/CHF 1,1597 +0,20% 1,1581 1,1583 -1,0% EUR/GBP 0,8883 +0,02% 0,8890 0,8873 -0,1% USD/JPY 111,14 -0,09% 111,09 111,10 -1,3% GBP/USD 1,3096 -0,08% 1,3093 1,3144 -3,1% Bitcoin BTC/USD 7.961,83 -0,8% 7.913,71 8.214,01 -41,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien war keine einheitliche Tendenz auszumachen. Die Anleger warteten laut Händlern die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt ab, die im späteren Verlauf des Freitags veröffentlicht werden, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen sind. Deutlich im Plus zeigte sich die australische Börse. Gestützt wurde der Index hauptsächlich von BHP Billiton, die um 2,3 Prozent zulegten. Der Bergbaukonzern verkauft seine Schieferöl- und Schiefergasvorkommen in den USA für 10,5 Milliarden US-Dollar an BP. Kursgewinne verzeichnete auch die Börse in Tokio. Etwas Unterstützung kam vom Yen, der zum US-Dollar wieder etwas nachgegeben hatte. Für gute Stimmung sorgte daneben die japanische Notenbank, in dem sie bekräftigte, vorerst die Zehnjahresrendite weiter nahe 0,0 Prozent zu halten. Gesucht waren in Tokio Aktien der Elektronikbranche. Etwas leichter ging die Börse in Schanghai aus dem Handel. Aktien von Unternehmen, die Nutznießer eines Ausbaus der Infrastruktur wären, profitierten gegen die Tendenz erneut von den potenziellen Wirtschaftsstimuli, die die Regierung Anfang der Woche in Aussicht gestellt hatte.

CREDIT

Tendenziell weiter auf Einengung stehen die Zeichen am Freitag bei den Kreditausfallversicherungen. Mit den unveränderten Aussagen der EZB vom Vortag sind Zinsschritte in Europa weiterhin frühestens "mindestens über den Sommer 2019" zu erwarten, so die offizielle Formulierung der EZB. Nach der Erleichterung über die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und Europa nach den Trump-Juncker-Gesprächen ist dies die nächste gute Nachricht. Entsprechend geht es mit den CDS-Risikoprämien nach unten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Fusion von BASF-Tochter Wintershall und Dea verzögert sich

Die geplante Fusion der BASF-Energietochter Wintershall mit dem Konkurrenten Dea verzögert sich voraussichtlich bis Anfang nächsten Jahres. Es habe länger gedauert als gedacht, die für die Due-Diligence-Prüfung notwendigen Daten zusammenzustellen. "Sie brauchen im Öl und Gas, wo sie in vielen Partnerschaften weltweit tätig ist, von jedem Partner Zustimmung, um einen Dataroom zu füllen", sagte Konzernchef Martin Brudermüller in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

DHL und Ethiopian Airlines gründen Joint Venture

DHL Global Forwarding, die Luft- und Seefracht-Tochter der Deutschen Post, und die Ethiopian Airlines sind ein Joint Venture eingegangen. DHL-Ethiopian Airlines Logistics Services Ltd, an dem die größte afrikanische Fluggesellschaft 51 Prozent halten wird, soll die logistische Infrastruktur in Äthiopien weiter ausbauen und Äthiopiens Zugang zu den Weltmärkten mit Hilfe neuer Luft-, See- und Straßenfrachtverbindungen verbessern.

Siemens Gamesa verdient trotz Umsatzrückgangs mehr

Der Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa hat im dritten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Erlöse mehr verdient. Der Umsatz sank wegen niedrigerer Volumina und Preise. Der Nettogewinn kletterte im Quartal per Ende Juni auf 44 Millionen Euro von 12 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Axel Springer bestätigt nach gutem zweiten Quartal die Prognose

Der Medienkonzern Axel Springer hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit Internetportalen profitiert. Der Umsatz legte weiter zu. Unter dem Strich verdiente der MDAX-Konzern wegen Sondereffekten deutlich mehr als im Vorjahr. Die Prognose auf Konzernebene bestätigte die Axel Springer SE, wird aber etwas zuversichtlicher für das Segment Classifieds Media.

Bund kauft Anteil an Netzbetreiber 50Hertz

