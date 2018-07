Mainz (ots) -



Volker Weidermann lädt am Freitag, 10. August 2018, 22.55 Uhr, im ZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum Gespräch über Bücher. Zu Gast beim "Literarischen Quartett" ist dieses Mal die Dramatikerin und Schriftstellerin Sasha Marianna Salzmann. Im Rang-Foyer des Berliner Ensembles diskutieren die vier über Werke von Maxim Biller, Emmanuel Carrère, Michael Ondaatje und Albertine Sarrazin.



Maxim Biller "Sechs Koffer":



Wer hat den Patriarchen verraten? War es einer der begabten Söhne oder die ehrgeizige Schwiegertochter? Oder war er selbst schuld, dass er vom KGB verhaftet und 1960 in Moskau hingerichtet wurde? Die Familienmitglieder verdächtigen sich gegenseitig. Ihre unterschiedlichen Versionen widersprechen sich und führen zu weiteren Verstrickungen. In seinem neuen Roman erzählt Maxim Biller das Familiendrama einer russisch-jüdischen Familie: ihre Flucht von Moskau über Prag, nach Hamburg und Zürich. Zugleich handelt "Sechs Koffer" aber auch von einem Nachkriegseuropa, in dem der Antisemitismus bis heute weiterlebt.



Emmanuel Carrère "Der Widersacher":



Wenn man nicht wüsste, dass alles wirklich passiert ist, und genau so passiert ist, hielte man diese Geschichte für völlig unglaubwürdig. Der erfolgreiche Arzt Jean Claude Romand, geschätzt und beliebt bei Nachbarn und Freunden, bringt plötzlich seine Frau, seine zwei kleinen Kinder, seine Eltern und deren Hund um. Die Ermittlungen der Polizei ergeben schnell: Er war nie Arzt, hatte nie eine Stelle bei der WHO. Geschäftsreisen und Konferenzen sind frei erfunden. Das ganze Leben ein einziges Lügengebäude. Und keiner hat Verdacht geschöpft.



Michael Ondaatje "Kriegslicht":



Für seinen Erfolgsroman "Der englische Patient", hat Michael Ondaatje gerade den "Man Booker Prize" in Gold erhalten, eine einmalige Auszeichnung für den besten Roman der letzten 50 Jahre. Und auch sein neues Werk steht bereits auf der Longlist für den "Man Booker Prize 2018". In "Kriegslicht" erzählt der kanadische Bestsellerautor die Geschichte einer Spionin im Kalten Krieg, deren Sohn versucht, Licht in die undurchsichtige Vergangenheit seiner Mutter zu bringen.



Albertine Sarrazin "Der Ausbruch":



"Ich bin Diebin gewesen, ich will Schriftstellerin werden. Jede andere Tätigkeit scheint mir indiskutabel", sagte Albertine Sarrazin über sich selbst und blieb sich treu - als Kriminelle und gefeierte Autorin. Ihre spektakulären Raubüberfälle sorgten im Frankreich der 60er Jahre für Aufruhr. Ihre Romane über ihr Leben auf der Straße, im Untergrund und im Knast begeisterten Simone de Beauvoir ebenso wie Patty Smith. Albertine Sarrazin wurde nur 29 Jahre alt. Jetzt erscheint eine Neuübersetzung ihres letzten Romans "Der Ausbruch". Eine Hommage an die Freiheit.



"Das Literarische "Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles mit Publikum aufgezeichnet. Die nächste Sendung findet am 12. Oktober 2018 auf der Frankfurter Buchmesse statt.



Bücherliste: Maxim Biller "Sechs Koffer" (Kiepenheuer & Witsch) Emmanuel Carrère "Der Widersacher" (Matthes & Seitz, Berlin) Michael Ondaatje "Kriegslicht" (Hanser Verlag ) Albertine Sarrazin "Der Ausbruch" (Ink Press)



