Durch neue Scheine mit verbesserter Sicherheit will man es Geldfälschern schwerer machen. Das Konzept scheint aufzugehen: Die Zahl der Blüten ging im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich zurück.

In Deutschland sind weniger gefälschte Euro-Scheine entdeckt worden. Die Zahl der sichergestellten Blüten sei im ersten Halbjahr im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2017 um 6,2 Prozent gesunken, teilte die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mit. Der Wert der 31.100 gefälschten Euro-Scheine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...