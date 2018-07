US Q2 BIP Überblick Das Highlight der US Wirtschaftsdaten wird am Freitag das Q2 BIP um 14:30 Uhr sein. Es wird erwartet, dass die erste Lesung ein starkes Jahresergebnis von 4,1% liefert, wobei aus dem Weißen Haus am Montag zu hören war, dass das Ergebnis 4,8% beträgt. Auswirkungen der Standardabweichung auf den EUR/USD Die FXStreet Leser können unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...