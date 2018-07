Mailand (ots/PRNewswire) -



Giorgio Armani Beauty ist hocherfreut, seine Partnerschaft mit den 75. Internationalen Filmfestspielen von Venedig als offizieller Beauty-Sponsor bekannt zu geben.



Die Marke wird den offiziellen Make-up-Service für die Festivalbesucher anbieten, darunter Celebrities, die über den roten Teppich schreiten werden. Im Palazzo del Casinò werden Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, in die Welt der Marke einzutauchen.



Seit der Gründung vor 18 Jahren ist man bei Giorgio Armani Beauty darum bemüht, die individuelle Schönheit der Frauen darzustellen und hervorzuheben. Werte wie Schlichtheit, natürliche Eleganz und Authentizität sind die Grundlagen innovativer Produkte, welche außergewöhnliche Leichtigkeit, Komfort und Halt versprechen - sowie ein gepflegtes, natürliches Finish.



Genau diese Werte werden von Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett, der weltweiten Beauty-Botschafterin der Marke und Gesicht des Parfüms Sì, verkörpert. Sie ist eine Leitfigur, zu der Giorgio Armani Beauty eine besondere, seit Langem bestehende Bindung hat.



Nun würdigt Giorgio Armani Beauty diese innige Verbindung mit der Kinowelt und bringt seine Werte und Beauty-Expertise bei einem der renommiertesten Filmfestivals der Welt ein.



Giorgio Armani Beauty und die Welt des Kinos



Die Kooperation von Giorgio Armani Beauty mit den 75. Filmfestspielen von Venedig stärkt die Beziehung, welche die Marke bereits mit der Welt des Filmemachens hat und ehrt Giorgio Armanis lebenslange Liebe zum Kino. Im Laufe der Jahre hat der Designer die Kostüme für eine Reihe von Filmen entworfen, von dem wohl bekanntesten Ein Mann für gewisse Stunden aus dem Jahre 1980, für den er die Garderobe für Richard Gere designte, bis hin zu The Untouchables - Die Unbestechlichen, Gattaca, Gefühl und Verführung, Shaft - Noch Fragen?, die Batman-Filme, The Tuxedo - Gefahr im Anzug, De-Lovely - Die Cole Porter Story, Fair Game, The Social Network,Mission Impossible: Phantom Protokoll, Wer ist Hanna?, A Most Violent Year undThe Wolf of Wall Street, um nur einige zu nennen.



Als Ode an die enge Bindung zwischen der Marke und dem Kino hat Giorgio Armani Beauty kürzlich auch ein neues Boutique-Konzept mit der Präsentation eines Films von Zoe Cassavetes lanciert, der den ewigen Zusammenhang zwischen Gefühl und Schönheit ehrt.



Giorgio Armani Beauty - Schlichtheit, natürliche Eleganz und Authentizität



Seit 18 Jahren liefert Giorgio Armani Beauty Make-up mit herrlicher Textur - wobei einiges direkt backstage bei den Modeschauen der Marke kreiert wird - und Hautpflegeprodukte, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Die von Frauen inspirierte Marke wurde geschaffen, um deren natürliche Schönheit zu zeigen, anstatt sie zu verbergen und ist berühmt für etliche Klassiker: Eyes to Kill Mascara und Eye Tint, Lip Maestro und Ecstasy Shine, Power Fabric und Luminous Silk Foundation sowie Crema Nera und Armani Prima Skincare. Die Marke ist ebenfalls für ihre Parfüm-Kollektionen für Damen und Herren bekannt, darunter Acqua Di Giò, Sì und Sì Passione, sowie für die Haute Couture-Reihe Armani Privé.



Aude LOISEAU, Communications Project Manager, GIORGIO ARMANI FRAGRANCES & BEAUTY



OTS: Giorgio Armani Fragrances & Beauty newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129443 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129443.rss2



Pressekontakt: +33(0)1-49-64-65-50