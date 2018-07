Der Euro-Geldmarkt hat sich am Freitag im Verlauf in allen beobachteten Laufzeitbereichen weiterhin unbewegt präsentiert. Die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank hatte am Vortag keine Neuigkeiten gebracht. Die EZB bleibt auf ihrem aktuellen geldpolitischen Kurs und stellt keine baldige Änderung in Aussicht.Die Geldmarktzinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...