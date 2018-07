FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck hat im zweiten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, netto aber weniger Gewinn gemacht. Bereinigt verdiente die Gesellschaft indes mehr als im Vorjahr und auch als am Markt erwartet.

Die Merck-Aktie legt im vorbörslichen Handel in den USA knapp 1 Prozent zu.

Der Nettogewinn sank in den drei Monaten per Ende Juni auf 1,71 Milliarden US-Dollar oder 63 Cent je Aktie, von 1,95 Milliarden oder 71 Cent je Anteil im Vorjahreszeitraum. Bereinigt verdiente die Merck & Co mit 1,06 Dollar je Aktie 5 Cent mehr als im Vorjahresquartal und 3 Cent mehr als von Factset befragte Analysten erwartet hatten.

Der Umsatz wuchs um 5 Prozent auf 10,47 Milliarden Dollar. Hier hatten Beobachter 10,28 Milliarden Dollar gesehen. In der Pharma-Sparte stiegen die Einnahmen um 6 Prozent auf 9,28 Milliarden Dollar, wobei der Umsatz des Kassenschlagers Keytruda (Krebsmittel) um 86 Prozent auf 1,67 Milliarden Dollar in die Höhe schoss.

Für das Gesamtjahr wurde das Unternehmen etwas konkreter. Den Umsatz sieht Merck nun zwischen 42,0 und 42,8 Milliarden Dollar nach zuvor 41,8 bis 43 Milliarden. Beim Ergebnis je Aktie wird nun mit 2,51 bis 2,59 (zuvor 2,45 und 2,57) Dollar geplant, bereinigt sollen es 4,22 bis 4,30 (zuvor 4,16 bis 4,28) Dollar sein.

July 27, 2018

