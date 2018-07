Millionen von Programmierern planen ihre Arbeit mit den Programmen Jira und Trello. Slack kauft jetzt das Chatprogramm Hipchat aus demselben Haus.

In Büros auf der ganzen Welt setzen sich Kurznachrichtendienste durch: Der Trend geht vor allem in der internen Kommunikation weg von der E-Mail zum unverbindlicheren, schnelleren Austausch mit Chatwerkzeugen. In der Geschäftswelt gehört Slack zu den häufig eingesetzten Werkzeugen.

Der Softwareanbieter kauft jetzt die Konkurrenzprodukte Hipchat und Stride von Atlassian für eine nicht genannte Summe. Im Gegenzug erhält Atlassian auch eine kleinere Beteiligung an Slack. Beide Unternehmen stehen im scharfen Wettbewerb zum Platzhirschen für Bürosoftware: Microsoft.

Der Kaufpreis soll über die kommenden drei Jahre gezahlt werden. Die Produkte Hipchat und Stride sollen eingestellt werden. Kunden der auslaufenden Software-Angebote werde ein Umzug auf Slack angeboten. Slack-Vorstandschef Stewart Butterfield nannte die Transaktion "strategisch wichtig" und wollte zu den finanziellen Details keine Auskunft geben.

Slack erhält Zugriff auf potenzielle Kunden

Atlassian gibt damit ein Geschäft auf, das sich nicht so entwickelt hat, wie es der Anbieter von Planungssoftware erwartet hatte. Slack erhält im Gegenzug Zugriff auf viele potenzielle Neukunden, die für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...