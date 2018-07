Genf/München (ots) -



In sieben Tagen heißt es "TheMoment is here", denn dann starten die European Championships 2018 endlich in die heiße Phase. Die internationale Sportveranstaltung feiert in diesem Sportsommer Premiere: In elf Tagen werden sieben Europameisterschaften an zwei Veranstaltungsorten gleichzeitig ausgetragen. Die ersten Wettkämpfe und Qualifikationsrunden starten am 2. August in Glasgow. Hier werden neben den Disziplinen Radsport, Rudern, Triathlon und Golf auch die Europameisterschaften im Schwimmen und Turnen ausgetragen. Leichtathletikfans dürfen sich auf spannende Wettkämpfe in Berlin freuen. Dort fällt der Startschuss am 7. August. Die European Championships als Multisport-Event werden künftig wie (fast) alle sportlichen Großveranstaltungen im Vier-Jahres-Rhythmus stattfinden. Unter dem Hashtag TheMoment können die einzigartigen und emotionalen Momente der neuartigen Sportveranstaltung in den sozialen Netzwerken mitverfolgt werden.



1. Highlight: Media-Event & "Nations Trophy"



Auch die Vorbereitungen gehen in den nächsten Tagen auf die Zielgerade: Ein erstes großes Highlight ist bereits für den 1. August geplant. An diesem Tag wird nicht nur der offizielle Media-Event zu den European Championships stattfinden, das Organisationskomitee hat sich für diesen Anlass noch eine besondere Ankündigung aufgehoben. Legendäre Pokale und Trophäen sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil des Sports - wer erinnert sich nicht an die großen, deutschen Tennistriumphe in den späten 80er und frühen 90er Jahren, deren Fotos inklusive breitem Siegerlächeln der Sportler und großen, glitzernden Goldpokalen so häufig in den Medien abgedruckt wurden? Oder eben jenen Moment vor vier Jahren, als Deutschlands Fußballer 2014 den Goldpokal in den Nachthimmel von Rio stemmten? Emotionen und Freude pur. Ein ähnliches Erlebnis steht nun der erfolgreichsten Nation der European Championships bevor: disziplinübergreifend wird es eine Gesamtwertung geben. Die Nation, die am Ende der Wettkämpfe die meisten Goldmedaillen gewonnen hat, wird mit der European Championships Nations Trophy gewürdigt. Der Pokal wird den Sportfans und der Öffentlichkeit am kommenden Mittwoch zum ersten Mal vorgestellt.



Letzte Kader-Updates der Teilnehmerländer



In den kommenden Tagen werden die letzten der teilnehmenden Verbände ihre Kader finalisieren. Die deutschen Athleten, die in Glasgow und Berlin an den Start gehen werden, stehen größtenteils bereits fest. Dazu gehören werden die deutschen Medaillenhoffnungen Tatjana Pinto (Sprint), Gesa Felicitas Krause (Hindernislauf), Marcel Nguyen (Kunstturnen), Christina Schwanitz (Kugelstoßen) und Raphael Holzdeppe (Stabhochsprung). Am vergangenen Wochenende qualifizierten sich Christoph Harting (Olympiasieger Diskuswurf) und sein Bruder Robert Harting bei der Deutschen Meisterschaft als Teilnehmer für die European Championships. Auch das junge Schwimmteam ließ bei den Deutschen Meisterschaften aufhorchen: Sarah Köhler und Florian Wellbrock siegten über 1.500m Freistil, während Philip Heintz über 200m Lagen triumphierte. Insgesamt treten in Berlin und Glasgow rund 4.500 Athleten aus über 50 Ländern an, um in ihren Disziplinen um Edelmetall zu kämpfen. 188 Medaillenentscheidungen bieten den Sportfans tagtäglich sowohl vor den Fernsehern als auch direkt vor Ort Spannung, Emotionen und hoffentlich viele "goldene Momente".



Die Starterlisten der einzelnen Sportarten können online abgerufen werden:



Rudern: http://ots.de/sxXc1Q



Radsport: - Bahnradsport: http://ots.de/sVtY2J - Straßenradsport: http://ots.de/RCLoF1 - BMX: http://ots.de/ATBX1S - Mountainbike: http://ots.de/M3OFcz



Golf: http://ots.de/Gj2o1L



Triathlon: http://ots.de/hbstwb



Turnen: http://ots.de/MzvFgn



Schwimmen: - Beckenschwimmen: http://ots.de/dS0xIU - Synchronschwimmen (tbc) - Freiwasserschwimmen (tbc) - Wasserspringen (tbc)



Leichtathletik: http://ots.de/a1zVxP



Bis zu 13 Stunden Live-Übertragungen im TV



Sportfans in Deutschland können bei den European Championships hautnah dabei sein: Das Erste und das ZDF übertragen an insgesamt zehn Sendetagen im Wechsel die Wettkämpfe aus Glasgow und Berlin. Die Zuschauer kommen in dieser Zeit in den Genuss von rund 100 Stunden Livesport - und verpassen keine der 188 Medaillenentscheidungen. In einem Gemeinschaftsprojekt bieten ARD und ZDF auf https://ecs.sportschau.de/ecs2018/ bzw. https://ec2018.zdf.de an jedem Wettkampftag bis zu drei parallele Livestreams an, die meisten davon mit Kommentar. Die zusätzlichen Livestreams und das gesamte Video-Angebot sind auch über den "Red Button" auf der Fernbedienung abrufbar (Voraussetzung dafür ist ein Smart-TV mit Internetverbindung). Um die Fans umfassend und aktuell zu informieren sind über das Sportdatencenter der Medaillenspiegel, Livedaten und Ergebnisse zu allen Wettbewerben abrufbar und auch in den sozialen Netzwerken sind Fans und Follower immer auf dem aktuellsten Stand. Weitere Informationen zu den Angeboten von ARD und ZDF erfahren Sie im aktuellen Media-Guide (http://ots.de/fRXLfX) der Sender zu den European Championships 2018.



Fanmeilen zur Einstimmung auf die Wettkämpfe



Die Austragungsorte Berlin und Glasgow liefern den Fans vor Ort ein buntes Rahmenprogramm und damit die perfekte Einstimmung auf den Multisport-Event. Die schottischen Austragungsorte bringen südamerikanisches Flair auf die Insel und zaubern mit Live-Musik, Tanz, Theater und Kunst eine karnevalsähnliche Festival-Stimmung auf die Straßen. Viele der Veranstaltungen sind kostenlos und können ohne Ticket besucht werden. Und auch in Berlin wird die Leichtathletik-EM ab dem 6. August mit der "European Mile" gefeiert. Die "Leichtathletik-Feiermeile" auf dem Breitscheidplatz im Herzen Berlins ist gleichzeitig die Bühne für die offizielle Eröffnungsfeier. Außerdem findet dort täglich nach 22 Uhr die "Golden Hour" mit allen 38 Siegerehrungen statt.



Hochauflösendes Bildmaterial steht über den offiziellen Mediahub zur Verfügung: https://mediahub.europeanchampionships.com/public/



Informationen für Journalisten



GLASGOW-BERLIN 2018: HINTERGRUND-INFORMATIONEN



1. Die European Championships 2018 werden von den europäischen Verbänden und den Gastgeberstädten Glasgow und Berlin veranstaltet.



2. Die unterschiedlichen Wettbewerbe starten in Glasgow am 2. August 2018 und in Berlin ab dem 7. August 2018 und enden am 12. August. Weitere Informationen auf www.europeanchampionships.com.



3. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) ist der Dachverband der europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und offizieller Sendepartner der European Championships. Über 40 Sendeanstalten werden über die European Championships berichten. Die Reichweite liegt bei rund 1,3 Mrd. potenziellen Fernsehzuschauern sowie vielen weiteren Millionen Fans auf den unterschiedlichen digitalen Plattformen.



4. In Deutschland werden ARD und ZDF die Wettkämpfe gemeinschaftlich übertragen:



Das Erste wird von allen sieben Sportarten, an fünf Tagen im Wechsel mit dem ZDF, live berichten. Die ARD-Zuschauer können sich mit bis zu 13 Stunden Live-Übertragung am Tag auf eine umfassende Berichterstattung von den verschiedenen Wettkampforten freuen. Gleichzeitig gibt es auf sportschau.de und über die HbbTV-App drei Livestreams, zusätzlich werden die sozialen Netzwerke ein breites Angebot zu den European Championships bereithalten. Neben den ausführlichen Live-Übertragungen werden die verschiedensten ARD-Programme in ihren Nachrichten- und Sportsendungen täglich von den European Championships berichten.



Sieben Sportarten, zwei Sender, ein außergewöhnliches Multisport-Event: Das ZDF überträgt im Wechsel mit der ARD vom 3. bis 12. August 2018 an fünf Sendetagen (3., 5., 7., 9., und 11. August 2018) live von den European Championships aus Berlin und Glasgow. In Glasgow moderiert Rudi Cerne für das ZDF. Aus dem Berliner Olympiastadion präsentiert Norbert König im ZDF die Leichtathletik-Übertragungen. Im ZDF bringen zudem Michael Schrader (Leichtathletik), Christian Keller (Schwimmen) und Ronny Ziesmer (Turnen) ihr Expertenwissen ein. Zusätzlich zu den umfangreichen linearen Sendezeiten im ZDF bietet ZDFsport.de im Netz bis zu drei parallele und kommentierte Livestreams an. Diese werden auch über HbbTV abrufbar sein.



5. Rund 3.000 Athleten werden an den Wettkämpfen in Schottland teilnehmen. Insgesamt wird eine Delegation von über 8.500 Personen erwartet, bestehend aus Offiziellen, Journalisten, Trainern und Betreuern. Weitere 1.500 Sportler werden in Berlin an den Start gehen.



6. Das Berliner Olympiastadion ist Veranstaltungsort der Leichtathletik Europameisterschaft. Alle Straßenrennen und die Walking-Events werden in der Stadt ausgetragen.



7. Die Wassersport Europameisterschaft findet im Glasgow's Tollcross International Swimming Centre statt, Turmspringen im Edinburgh's Royal Commonwealth Pool, Freiwasserschwimmen am Loch Lomond und Synchronschwimmen im Scotstoun Sports Campus.



8. Vier Radsport Europameisterschaften finden in Glasgow und Umgebung statt. An den Bahnrad-, Straßen-, Road-, Mountain Bike- und BMX-Wettkämpfen werden 650 europäische Spitzensportler im Sir Chris Hoy Velodrome, den Cathkin Braes Mountain Bike Trails, den Straßen von Glasgow und der Metropolregion erwartet. Eine neue BMX-Strecke nach WM- und Olympia-Standard wurde in Knightswood errichtet.



9. Die Mannschafts-Europameisterschaften im Golf werden auf dem Gleneagles PGA Centenary Course in Perth & Kinross stattfinden. Insgesamt wird es drei europäische Teamwettbewerbe geben: die Men's Team Championship, die Women's Team Championship und eine Mixed Team Championship.



10. Die Europameisterschaft im Turnen (Damen- und Herren-Wettbewerbe) finden im The SSE Hydro statt, dem Veranstaltungsort der FIG Turn-Weltmeisterschaften 2015.



11. Die Europameisterschaften im Rudern und Triathlon werden beide im Strathclyde Country Park in North Lanarkshire abgehalten.



12. Die offiziellen Hashtags zu den European Championships 2018 lauten: TheMoment und EC2018. Aktuelle News bietet der offizielle Twitter-Handle unter https://twitter.com/euro_champs.



