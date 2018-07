FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts dürfte es auch in der kommenden Woche bei DAX & Co gehen. Denn mit der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und Europa und dem gemäßigten Zinsausblick der EZB haben sich zwei mögliche Belastungsfaktoren in Luft aufgelöst. Marktteilnehmer dürften zwar eine Weile brauchen, bis sie die Informationsflut zwischen Zins und Zoll plus der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison verdaut haben. Die Tendenz zeigt aber wieder gen Norden. Wie in den Vorwochen vermutet waren negative Extremszenarien in den Kursen bereits eingepreist worden. Bei den zahlreichen Positivüberraschungen aus der Bilanzsaison muss daher zumeist kräftig eingedeckt werden. Kursgewinne um die 4 Prozent als Folge nur leicht besserer Zahlen unterstreichen dann immer wieder, wie untergewichtet Fondsanleger in diesen Titeln waren.

Handelskonflikt und EZB entspannen

Während auf der Konjunkturseite Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Entspannung sorgten, hat EZB-Chef Draghi dies für die Zinsseite übernommen. Gerade für Aktien- und Anleihesparer sind das gute Nachrichten, weil damit auch die hohen Bewertungen am Aktienmarkt aufrechterhalten bleiben können. Bis mindestens zum Sommer 2019 dürften die Zinsen in Europa auf unverändertem Niveau bleiben. Dies habe die Notenbank in ihrer sogenannten Forward Guidance auf der jüngsten EZB-Sitzung betont, sagt Johannes Müller, Leiter des Macro Research beim Vermögensverwalter DWS. Dazu sieht er dahinter auch eine positive Konjunkturbotschaft mit Blick auf den Handelskonflikt: "Die gute Nachricht ist, dass die EZB trotz der Unsicherheiten durch Protektionismus die Wirtschaft in der Eurozone in einer guten Verfassung sieht und ihre Projektionen bestätigt hat."

Kein FANG-Crash wegen Facebook

Damit sieht es nicht nur auf der Zins- und Konjunkturseite gut aus, sondern auch bei der inhärenten Stärke des Marktes. Der Fall Facebook war hier ein echter Lackmustest, der mit Bravour bestanden wurde. Denn die Sorgen waren im Vorfeld hoch, dass der fast 20-prozentige Kurseinbruch auch auf die anderen FANG-Stocks um Amazon, Google & Co ausstrahlt. Wegen der hohen Gewichtung in den internationalen Portfolios hätte dies zu einem Dominoeffekt führen können. Dies war aber nicht der Fall - wie in der Vorwoche bei Netflix reagierte auch hier nur die Einzelaktie Facebook auf die Quartalszahlen und ließ den Rest der Welt in Ruhe.

Volatilität bleibt hoch

Für den Gesamtmarkt ist das ein Zeichen von Stabilität und Gesundheit. Damit dürfte es mit dem vorherrschenden Muster dieser Berichtssaison weitergehen: Gute Zahlen werden belohnt, schwache Daten abgestraft. Hellhörig müssen Anleger nur bei der Definition von "schwach" bleiben, denn das schließt wie bei Facebook bereits ein nur marginal unter Erwartung liegendes Wachstum mit ein. Entsprechend hoch fällt mittlerweile selbst bei Standardwerten die Volatilität bei Abweichungen von den Erwartungen aus: Selbst ein Indexschwergewicht wie Peugeot sprang um 11 Prozent dank überraschender Gewinne bei Tochter Opel. Ein ansonsten eher langweiliger Hersteller von Haushaltsgütern wie Sagrotan und Calgon, die britische Reckitt Benckiser, legt einen besseren Umsatzausblick vor - über 8 Prozent Plus. Umgekehrt mault man bei Puma-Mutter Kering über deren Marke Gucci und die Aktien brechen mehr als 7 Prozent ein.

Auf solche Kursreaktionen müssen sich Anleger auch in der kommenden Woche einstellen. Die Berichtssaison läuft auf vollen Touren weiter, stark besetzt sind vor allem Finanzwerte in Europa. Unter anderem legen BNP, Societe Generale, Credit Suisse, Barclays, Swiss Re und Allianz Daten vor. Im DAX stehen dazu noch Lufthansa, Heidelcement, die Fresenius-Unternehmen, Siemens, Infineon, BMW, VW und Conti an. In den USA dürfte Apple der spannendste Wert sein.

Auf Konjunkturseite wird der Markt ebenfalls zugeschüttet mit Informationen. So tagen die Notenbanken der USA, Japans und Großbritanniens. Dazu kommen Wachstumsdaten mit den BIPs aus Europa, Einkaufsmanager-Indizes vor allem aus den USA und China sowie Inflationsdaten rund um den Globus.

