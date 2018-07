Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach den Zahlen für das erste Halbjahr von 107 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in den Wert sei neben den Quartalszahlen durch Aussagen des Unternehmens zur Nachfrage gestiegen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Flugzeugbauer befinde sich derzeit in einer zyklisch starken Phase./mf/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2018-07-27/14:03

ISIN: NL0000235190