Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach den Quartalszahlen von 1830 auf 2150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schätzungen und das Kursziel seien nach Zahlen zum zweiten Quartal angehoben worden, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Chancen für neue Hochs in den kommenden sechs bis zwölf Monaten stünden gut, zumal die saisonal stärksten Zeiträume bevorstünden./mis/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US0231351067