Die Privatbank Berenberg hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe wie erwartet schwach abgeschnitten, sei aber auf einem guten Weg für eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst Josep Bori in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0136 2018-07-27/14:05

ISIN: FI0009000681