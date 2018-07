Die Deutsche Bank hat Orange SA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Diese zeigten, dass der Telekomkonzern immer noch von seinem überlegenen Angebot von Glasfaserkabel-Anschlüssen sowie dem Fokus auf hochpreisige Mobilfunkverträge profitiere, schrieb Analystin Carola Bardelli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem könnten sich Konsolidierungsgespräche in der Branche konkretisieren. Berichten zufolge könnte Bouygues an SFR interessiert sein./gl/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2018-07-27/14:09

ISIN: FR0000133308