London (www.fondscheck.de) - Die Reform-Ideen in Saudi-Arabien scheinen ernst gemeint zu sein. Welches Potenzial sich dadurch den Märkten bietet, hat das Fondsmanagement des Magna Mena Funds (ISIN IE00B3NMJY03/ WKN A1CZJF) von Fiera Capital in einem aktuellen Kommentar zusammengefasst.Im Juni habe der Fonds eine Bruttorendite von 2,7% generiert im Vergleich zu einem Plus von 1,7% beim S&P Pan Arab Composite Index. Für das Jahr bisher habe der Fonds eine Rendite von 17,5% erwirtschaftet, etwas mehr als der Index. ...

