Seit grob Anfang 2016 herrscht ein intakter Aufwärtstrend in dem US-Bankensektor, der das Barometer zu Beginn dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 517,84 Punkten hochgedrückt hat. An dieser Stelle erreichte der Index allerdings auch sein vorläufiges Jahreshoch und drehte zur Unterseite ab. Vom Unterstützungsbereich bei rund 450 Punkten drehte der Trendverlauf wieder zur Oberseite und konnte - getragen von starken Quartalszahlen der Banken - wie zuletzt am 13. Juli 2018: "DJ U.S. Banks-Index: Hier muss etwas geschehen, sonst…" favorisiert an den Widerstandsbereich um 490,00 Punkten zulegen.

Gewinne realisieren?

Die gestrige Tageskerze mit einem Verlaufshoch von 487,92 Punkten mahnt allerdings kurzfristig zur Vorsicht, sehr häufig setzten kurz nach Ausbruch aus einem Abwärtstrend hiesige Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau ein. ...

