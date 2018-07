Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung einer höheren Steuerquote und steigender Zinskosten habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den britischen Schnapsbrenner reduziert, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0153 2018-07-27/14:20

ISIN: GB0002374006