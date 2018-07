Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Chemiekonzerns im zweiten Quartal habe die Schätzungen am Markt verfehlt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. BASF müsse beim operativen Ergebnis (Ebit) nun um 14 Prozent zulegen, um die Konsenserwartungen für das Gesamtjahr noch zu erreichen. Dabei merkte er kritisch an, dass das Ebit von BASF in der ersten Jahreshälfte nur um 3 Prozent zugelegt habe./ck/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0155 2018-07-27/14:21

ISIN: DE000BASF111