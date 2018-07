Die rückläufigen Nutzerzahlen im zweiten Quartal haben dem Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag einen vorbörslichen Kurssturz eingebrockt. Mit einem Minus von rund 14 Prozent auf 36,85 US-Dollar drohen sich die Erholungsgewinne der Aktie seit Anfang Juni endgültig in Luft aufzulösen. Am Donnerstag hatten die Anleger bereits das Online-Netzwerk Facebook abgestraft, dessen Nutzerzahlen wegen der neuen EU-Datenschutzverordnung und des Datenskandals um Cambridge Analytica zurückgegangen waren.

Auch Twitter führte als Grund für die gegenüber dem Jahresauftakt rückläufige Nutzerzahl die neuen Datenschutzregeln in Europa an. Dazu kämen die Bemühungen, die Plattform aufzuräumen. Das Unternehmen versucht schon länger, härter gegen gefälschte Profile durchzugreifen, über die unter anderem Spam und politische Propaganda verbreitet werden. Zuletzt hatte der Kurznachrichtendienst etwa gesperrte Accounts von den Abonnenten-Zahlen abgezogen, wodurch viele Nutzer Follower verloren.

Die vielen Face-Accounts seien allgemein bekannt gewesen, kommentierte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Inwiefern deren Löschung den Aktienkurs beeinträchtigen sollte, sei ihm unklar. Die Anleger sollten eher den Blick auf die Gewinnentwicklung und das Umsatzwachstum richten. Twitter konnte in den vergangenen Monaten die Erlöse um fast ein Viertel auf 711 Millionen Dollar steigern, und nach einem Vorjahresverlust von 117 Millionen Dollar stand diesmal ein Quartalsgewinn von 100 Millionen Dollar zu Buche./gl/fba

ISIN US90184L1026

AXC0181 2018-07-27/14:20