Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Aktie des spanischen Versorgers könnte positiv auf einen Pressebericht über einen geplanten staatlichen Finanzausgleich für Investitionen in Erneuerbare Energien reagieren, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0156 2018-07-27/14:22

ISIN: ES0144580Y14