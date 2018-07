Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Schweizer Großbank UBS nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Analyst Eoin Mullany monierte in einer am Freitag vorliegenden Studie eine übertriebene Fokussierung des Marktes auf die kurzfristigen Zu- und Abflüsse neuer Mittel. In den vergangenen 15 Jahren seien diese im Durchschnitt um 2,3 Prozent per Annum gestiegen. Dazu zeigten die Resultate, dass das Investmentbanking auf dem richtigen Weg sei./gl/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0157 2018-07-27/14:22

ISIN: CH0244767585