Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Umsatz und Gewinnkennziffern seien klar über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könnten die Daten aus der IMpower132-Studie, bei der das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs (NSCLC) getestet wird, nicht ganz so gut ausfallen wie erhofft./edh/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0160 2018-07-27/14:24

ISIN: CH0012032048