Die US-Bank Citigroup rechnet wieder mit einer besseren Kursentwicklung bei der T-Aktie. Die Empfehlung für die Papiere der Deutschen Telekom hob das Geldhaus von "Neutral" auf "Buy", das Kursziel stieg um 2 Euro auf 16,50 Euro. Der Mittelzufluss des Telekomkonzerns sei begrenzt und der Investitionsbedarf halte an, aber das regulatorische Umfeld wirke unterstützend für die Aktie, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Das deutsche Heimatgeschäft sei vergleichsweise attraktiv, so der Experte, weshalb er seine Schätzungen dafür erhöht habe. Die deutsche Regierung verfolge einen pragmatischen und stufenweisen Ausbau der Glasfasernetze bis an die Grundstücke, Fördertöpfe auf regionaler und Länderebene könnten helfen.

Die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde dürfte weiter eine investitionsfördernde Haltung einnehmen. Noch vor Ende des Jahres sollten die Bedingungen für die Mobilfunk-Frequenzauktion rund um den neuen Standard 5G feststehen - und beim Glasfaserausbau sollten Partnermodelle zugelassen werden, die Netzmitnutzer zugunsten der Telekom zur Beteiligung an den Investitionskosten zwängen, schrieb Ierodiaconou.

Insgesamt dürfte die Telekom weiter von Wachstum beim operativen Ergebnis (Ebitda) sowie beim Mittelzufluss profitieren. Auf Basis der Schätzungen für das kommende Jahr sei die Aktie mit einem kleinen Abschlag zur Branche bewertet. Das überdurchschnittliche Wachstum sowie der Schwung bei den Kostensenkungen lasse die Bewertung attraktiv erscheinen.

Bei seinen Annahmen geht der Analyst mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent davon aus, dass die US-Mobilfunktochter T-Mobile US den Rivalen Sprint wie geplant übernehmen darf.

Derzeit kostet die Aktie 14,22 Euro. Damit liegt sie gut 20 Prozent niedriger als in ihrem Hoch im Mai 2017 bei 18,145 Euro. Allerdings lag das Papier in diesem Jahr auch schon unter 13 Euro.

Mit der Einstufung "Buy" sagt die Citigroup der Aktie für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite von mindestens 15 Prozent voraus./men/bek/fba

Analysierendes Institut Citigroup.

Datum der Analyse: 27.07.2018

ISIN DE0005557508 US8725901040

AXC0183 2018-07-27/14:24