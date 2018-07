Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Philips nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das Management habe auf der Roadshow des Medizintechnikkonzerns zuversichtliche Botschaften gesendet, schrieb Analyst Max Yates in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei beeindruckend, wie sehr sich der ehemalige Elektronikkonzern in den vergangenen zwei Jahren gewandelt habe./edh/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0169 2018-07-27/14:27

ISIN: NL0000009538