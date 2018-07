Die Vaudoise verteilt 33 Millionen an ihre Versicherten und rückt ihre genossenschaftlichen Wurzeln mit einer «abbartig guten» Kampagne in den Vordergrund

Lausanne, 27. Juli 2018 - 2018 zahlt die Vaudoise ihren Kunden 33 Millionen Franken in Form einer Prämienreduktion aus. Mit einer humorvollen Kampagne macht sie auf diese Aktion und ihre genossenschaftlichen Wurzeln aufmerksam.

(https://www.youtube.com/watch?v=D1QrUWro5ps)

