Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 97 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Briest hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem die Margen im Cloud-Geschäft hervor, die sich im Quartalsvergleich stabilisiert hatten. Das hochgerechnete Jahresergebnis allerdings stelle das Ziel des Softwarekonzerns für das operative Ergebnis 2020 in Frage./ck/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0172 2018-07-27/14:42

ISIN: DE0007164600