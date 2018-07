Die Unternehmensbeteiligungen des Ex-Weltmeisters Philipp Lahm laufen längst nicht so reibungslos wie seine Karriere als Fußballprofi. Bei einem Start-up in Nürnberg hat sich Lahm wieder zurückgezogen.

Es rauschte ordentlich im Blätterwald. Vom Fußballstar zum Investor titelten Sport- und Tageszeitungen von Garmisch bis Flensburg. Innerhalb von wenigen Wochen hatte sich der damalige Bayern-München-Profi Philipp Lahm im Frühjahr 2016 an mehreren Start-up-Unternehmen beteiligt: Bei der Berliner Sportfan-Plattform Fanmiles, beim ebenfalls in Berlin ansässigen Think-Tank "Die Brückenköpfe" sowie bei Danova aus Nürnberg. Rund ein Jahr später legte Lahm dann nach mit den Übernahmen des Naturkost-Unternehmens Schneekoppe und des Sportpflegeproduzenten Sixtus.

Doch die Bilanz des rechten Verteidigers mit der Rückennummer 21 ist bisher durchwachsen. Von seiner 40-prozentigen Beteiligung bei Danova hat sich Lahm wieder still und leise getrennt. Am 3. Februar 2016 war Lahm laut Gesellschafterliste beim Nürnberger Gesundheitsdienstleister eingestiegen. "Zusammen mit Philipp können wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement eine neue Ära erreichen", jubelten die Geschäftsführer Armin Lutz und Karsten Vieth seinerzeit. Danova beschäftigt ein Dutzend Mitarbeiter sowie ein Netz an freien Trainern, Psychologen, Ernährungs- und Sportwissenschaftlern, die Unternehmen bei der Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter beraten. Zu den Kunden gehören laut Danova-Homepage unter anderem Adidas, Deutsche Telekom und Rewe.

Doch nach weniger als zwei Jahren, im November 2017, beendet Lahm, beziehungsweise seine Beteiligungsgesellschaft, das Engagement bei Danova wieder. "Eigentlich passte Danova perfekt ins Investment-Portfolio von Philipp Lahm, bei dem sich alles um das Thema Sport und Gesundheit dreht", heißt es aus seinem Umfeld. Doch der Gesundheitsmarkt ist hart umkämpft und offenbar waren die angebotenen Produkte und Dienstleistungen noch nicht ausgereift. "Es ...

