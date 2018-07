NEW YORK (Dow Jones)--Exxon Mobil hat im zweiten Quartal dank höherer Ölpreise mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahr. An die Erwartungen der Analysten reichten die Ergebnisse aber nicht heran. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel in den USA rund 2 Prozent.

Exxon steigerte den Nettogewinn in den drei Monaten per Ende Juni um 18 Prozent auf 3,95 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie legte auf 0,92 von 0,78 Dollar zu. Der Umsatz kletterte auf 73,50 von 58,08 Milliarden Dollar.

Von Factset befragte Analysten hatten ein Ergebnis je Anteil von 1,27 Dollar und einen Umsatz von 74,15 Milliarden prognostiziert.

Die Zahlen "wurden hauptsächlich durch umfangreiche planmäßige Wartungsarbeiten beeinflusst", sagte CEO Darren Woods.

Die Produktion sank im Berichtszeitraum um 7 Prozent auf 3,65 Millionen Barrel am Tag.

July 27, 2018 08:18 ET (12:18 GMT)

