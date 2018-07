In den USA hat sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal nahezu verdoppelt. In den Monaten April bis Juni habe die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um auf das Jahr hochgerechnete 4,1 Prozent zugelegt, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mit. Dies ist das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2014.

Zum Jahresauftakt war die amerikanische Wirtschaft nur um revidiert 2,2 Prozent (zuvor 2,0) gewachsen. Analysten hatten für den Zeitraum April bis Juni mit einem etwas stärkeren Wachstum um 4,2 Prozent gerechnet. Eine der tragenden Säulen des Aufschwungs bleibt der private Konsum, der im zweiten Quartal um vier Prozent zulegte.

Ein starkes Anziehen der Konjunktur im zweiten Quartal ist nicht ungewöhnlich in der größten Volkswirtschaft der Welt. In den vergangenen Jahren war das Wachstum zum Jahresbeginn mehrfach vergleichsweise schwach ausgefallen und die Konjunktur hatte erst im weiteren Verlauf des Jahres spürbar an Fahrt gewonnen.

In den USA werden die Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese sogenannte Annualisierung verzichtet. Wachstumszahlen aus den USA sind deshalb optisch höher und nicht unmittelbar mit europäischen Zahlen vergleichbar./jkr/tos/jha/

