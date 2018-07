Die NordLB hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe nach einem durchwachsenen Vorquartal wieder leichte Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz erhöhter weltwirtschaftlicher Risiken halte der Vorstand an seinen Jahreszielen fest. Auf dieser Basis bestehe überdurchschnittliches Kurspotential für die Aktie./edh/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111