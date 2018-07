Das Unternehmen will seine Verpackungsbereiche in eine Kiefel Packaging Division zusammenfassen. Hierzu gehört der in Freilassing, Deutschland, ansässige Verpackungsbereich von Kiefel, sowie die kürzlich erworbenen Unternehmen Mould & Matic in Micheldorf, Österreich, als auch Bosch Sprang in Sprang-Capelle, Niederlande. Die neu entstehende Division soll aus vier spezialisierten Teams bestehen, bei der jedes Team sich klar auf ihre Marktsegmente und die damit verbundene Technologie konzentriert.

Das sind die Teams der Packaging Division

Das Tray Team soll von Freilassing aus operieren und sich auf die Bandstahltechnologie für das Herstellen von Schalenprodukten konzentrieren. Es wird die Kompetenzen, wie auch die Produktsortimente erweitern, die nicht nur Maschinen, sondern auch Produktentwicklung, Automatisierung ...

