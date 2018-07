Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Renault nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dank des russischen Lada-Herstellers AvtoVAZ, an dem Renault beteiligt ist, habe der Autobauer die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Details zu den Zielen für 2022 untermauern den positiven Anlagehintergrund./mis/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000131906