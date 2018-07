Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6300 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Freitag vorliegenden Studie. So seien etwa die Geschäfte in China gut gelaufen. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun steigen./mis/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0184 2018-07-27/15:08

ISIN: GB00B24CGK77