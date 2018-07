BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat die Blockade eines chinesischen Einstiegs bei dem Stromnetzbetreiber 50 Hertz durch die Bundesregierung kritisiert. "Der Einstieg der Staatsbank KfW aus Sicherheitserwägungen in ein Unternehmen ist problematisch", beklagte Stefan Mair, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Der Beschluss berge die Gefahr, das Klima für Auslandsinvestitionen zu beeinträchtigen.

Die deutsche Industrie fürchtet sich vor Kontern der chinesischen Führung gegen ihre Tochterfirmen im Reich der Mitte. Am Freitag hatte das Bundeswirtschaftsministerium bekanntgegeben, dass die KfW einen Anteil von 20 Prozent an 50Hertz übernimmt. Damit wurde der Netzgigant State Grid Corporation of China (SGCC) ausgestochen, der sich damit das zweite Mal erfolglos um einen Einstieg in Deutschland bemühte. Auf deutschen Druck hatte im Frühjahr der belgische Netzbetreiber Elia seinen Anteil an 50 Hertz erhöht, um SGCC außen vor zu halten.

Neben 50 Hertz will die Bundesregierung auch den Einstieg chinesischer Investoren bei dem Spezialmaschinenbauer Leifeld Spinning Metals verhindern. Wie Dow Jones Newswires aus Regierungskreisen erfuhr, wird das Wirtschaftsministerium die Transaktion verbieten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2018 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.