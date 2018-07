Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für L'Oreal nach Halbjahreszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die starke Nachfrage in China habe den Kosmetikkonzern weiter angetrieben, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einige Investoren sorgten sich allerdings über die Nachhaltigkeit des Rückenwinds aus China./mis/edh Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0198 2018-07-27/15:25

ISIN: FR0000120321