Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering nach Zahlen von 545 auf 565 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe auch im Juni keinerlei Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung bei der Luxusmarke Gucci gegeben, schrieb Analystin Helen Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies - einhergehend mit einem sehr optimistischen Ausblick auf die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte - dürfte ein weiteres Mal die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie hochtreiben./ck/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0199 2018-07-27/15:25

ISIN: FR0000121485