Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt heute bearish, so dass der EUR/USD das Tagestief von 1,1630/20 testet. EUR/USD versucht Erholung von den Tiefs Nachdem die Talsohle bei 1,1620 gebildet war, versucht das Paar nach dem US BIP eine Erholung in den Bereich der 1,1640. Das US Q2 BIP entsprach mit 4,1% den Prognosen, aber die Reaktion ...

