Der GBP/USD konnte sich von den Tiefs erholen, aber der Handel findet nach dem US BIP weiter in der Tagesrange statt. Die Korrektur aus dem Bereich über 1,3200 geriet ins Stocken, da mit dem US BIP eine Unterstützung gefunden wurde. Die US Wirtschaft legte auf Jahresbasis im Q2 2018 um 4,1% zu, was so vom Markt erwartet wurde. Die Lesung war besser ...

