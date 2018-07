Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Ergebnisse des Kosmetikkonzerns zum zweiten Quartal seien hervorragend gewesen und dennoch nicht gut genug, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie auf leicht unter dem Konsens gebliebene Umsätze und den starken Lauf der Aktien in den vergangenen drei Monaten./ck/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0206 2018-07-27/15:33

ISIN: FR0000120321