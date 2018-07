SHANGHAI, 26. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pinduoduo Inc. ("Pinduoduo" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:PDD), eine innovative und wachstumsstarke Plattform für den "neuen Internethandel" und einer der führenden Akteure im chinesischen Internethandel, gab heute bekannt, dass der Preis für seine öffentliche Erstemission von 85.600.000 American Depositary Shares ("ADS") (entspricht 342.400.000 Stammaktien der Klasse A) 19 USD je ADS beträgt, was einer Gesamtsumme von 1,62 Milliarden USD entspricht, vorausgesetzt die Konsortialbanken machen nicht von ihrer Option Gebrauch, zusätzliche ADS zu erwerben. Die ADS, die jeweils vier Stammaktien der Klasse A des Unternehmens repräsentieren, wurden zur Notierung am NASDAQ Global Select Market zugelassen und sollen ab heute unter dem Symbol "PDD" gehandelt werden.



Den Konsortialbanken wurde die 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 12.840.000 weitere ADS des Unternehmens zu erwerben (entspricht 51.360.000 Stammaktien der Klasse A), was einen zusätzlichen Bruttoerlös von 244 Millionen USD beitragen würde.

Die Anzahl der umlaufenden Stammaktien wird direkt nach diesem Börsengang (vorausgesetzt, dass die 581.972.860 Optionen, die zum Zeitpunkt des Börsengangs gewährt wurden und im Umlauf sind, voll übertragen und ausgeübt werden) 5.013.118.240 Stammaktien auf voll verwässerter Basis betragen (bzw. 5.064.478.240 Stammaktien, wenn die Konsortialbanken die Mehrzuteilungsoption voll ausüben).

Credit Suisse, Goldman Sachs, CICC und China Renaissance fungierten als gemeinsame Konsortialführer für den Börsengang.

Pinduoduos Antrag auf Rahmenregistrierung bezüglich des Börsengangs wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht und von dieser als wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch wird ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, bevor die Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit stattgefunden hat.

Das Angebot der Wertpapiere erfolgt nur mittels eines Verkaufsprospekts, der Teil des effektiven Antrags auf Rahmenregistrierung ist. Um eine Kopie des Verkaufsprospekts in Bezug auf den Börsengang zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Credit Suisse Securities (USA) LLC, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, USA oder Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queens Road, Central, Hongkong oder China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hongkong oder China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited, Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hongkong.

Über Pinduoduo (NASDAQ:PDD):

Pinduoduo ist eine innovative und wachstumsstarke Plattform für den "neuen Internethandel", die den Käufern preiswerte Waren sowie ein unterhaltsames und interaktives Einkaufserlebnis bietet. Die mobile Pinduoduo-Plattform bietet eine umfassende Auswahl an günstigen Waren und ein dynamisches soziales Einkaufserlebnis, bei dem soziale Netzwerke als effektives und effizientes Werkzeug zur Käuferakquise und -bindung genutzt werden.

