Die US-Wirtschaft legt kräftig zu, bleibt aber etwas hinter den Erwartungen. Anleger bleiben vorsichtig. Unter den Tech-Titeln gibt es ein Auf und Ab.

Während sich der amerikanische Gesamtmarkt nicht groß bewegte, kam es unter Tech-Titeln am Freitag zu heftigen Bewegungen. Der höchste Quartalsgewinn der Firmengeschichte ließ die Aktien von Amazon um 3,6 Prozent in die Höhe steigen. Daraus ergibt sich ein Börsenwert für den Technologiekonzern von 880 Milliarden Dollar - die Nummer eins der Welt, Apple ist 930 Milliarden Dollar schwer. Vor allem das Cloud-Geschäft, in dem Amazon zu den Marktführern zählt, spült immer mehr Geld in die Kassen.

Twitter hingegen kam unter die Räder. Die Papiere stürzten nach Bilanzvorlage um elf Prozent ab. Der Hauptgrund: Die Zahl der monatlichen Nutzer ist im zweiten Quartal um eine Million auf 335 Millionen zurückgegangen. Twitter geht inzwischen stärker gegen Benutzerkonten vor, die Falschnachrichten verbreiten und löscht diese.

Weniger problematisch für die Aktionäre war der Gewinn: Dank steigender Werbeumsätze und einem Steuereffekt verbuchte Twitter einen Gewinn von 100 Millionen Dollar. Die Fußball-WM half, den Umsatz auf 711 Millionen Dollar ...

