Der Brexit spaltet Großbritannien - laut einer Umfrage spricht sich eine Mehrheit für eine Volksabstimmung über die Bedingungen des Brexit aus.

Eine Mehrheit der Briten hat sich einer Umfrage zufolge für eine Volksabstimmung über die Bedingungen des Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union ausgesprochen. In der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Zeitung "The Times" vertreten 42 Prozent der Befragten die Ansicht, es solle ein Referendum über die endgültige Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU geben. 40 Prozent waren dagegen.

In einer weiteren Umfrage zeigten sich auch immer mehr Briten unzufrieden mit der Regierung und der Amtsführung von Premierministerin Theresa May. Die Vorschläge der britischen Regierung zu einer Brexit-Vereinbarung stoßen bei der EU-Kommission und im Europaparlament auf Widerspruch. Die Chefunterhändler beider Institutionen erteilten zentralen Vorschlägen des britischen Plans eine Absage.

Gut acht Monate vor dem EU-Austritt am 29. März 2019 sind die Briten tief darüber gespalten, wie der Brexit vollzogen werden soll. Vor allem Anhänger der oppositionellen Labour-Partei unterstützen der Umfrage zufolge ein zweites Referendum.

