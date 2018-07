Wien (www.fondscheck.de) - Die Turbulenzen an den Börsen seit Jahresbeginn bremsten den Erfolgsspurt der britischen Fondsbranche, so die Experten von "FONDS professionell".So habe der bislang erfolgsverwöhnte Fondsanbieter Jupiter im ersten Halbjahr unter dem Strich Mittelabzüge in Höhe von 2,3 Milliarden Pfund (2,6 Milliarden Euro) verzeichnet. Im Vorjahreszeitraum hätten noch Zuflüsse in Höhe von 3,6 Milliarden Pfund zu Buche gestanden, über das gesamte Jahr 2017 habe das Haus 5,5 Milliarden Pfund abgesetzt. Jupiter habe per Ende Juni 48,2 Milliarden Pfund verwaltet. ...

