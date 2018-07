Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von 18 auf 19 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate der Schweizer Großbank im Investmentbanking hätten - getragen von einem ausgesprochen starken Handelsergebnis im Bereich Aktien aber auch bei festverzinslichen Anlagen - denen der US-Banken entsprochen, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe die schwache Entwicklung der Gebühren in diesem Bereich dies teilweise konterkariert./ck/gl Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0220 2018-07-27/16:11

ISIN: CH0244767585