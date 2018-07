Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Gea Group vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einer Serie von Enttäuschungen und gekappten Konzernprognosen habe er nun seine Schätzungen für den Spezialmaschinenbauer überarbeitet, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar sei der kurzfristige Ergebnisausblick gedämpft und Übernahme-Aktivitäten in diesem Jahr limitiert, doch sehe er Potenzial für Gea, sobald das Unternehmen wie versprochen liefere und die Veränderungen im Management vollzogen seien./ck/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0222 2018-07-27/16:12

ISIN: DE0006602006