Hier geht's zum Video

Zu Wochenbeginn hatte das Thema Handelsstreit die Anleger noch verunsichert, aber die einstweilige Einigung zwischen Donald Trump und Jean-Claude Juncker liess den Markt geradezu jubilieren: erst mal keine Autozölle. Die EZB-Ratssitzung wurde angesichts dieser Nachrichtenlage fast zum Non-Event. Ansonsten gab es eine wahre Flut an Unternehmenszahlen. Wie sich all das an der Börse ausgewirkt hat, haben Johanna Claar und Viola Grebe sich genauer angesehen.