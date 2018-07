NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street halten sich am Freitag drückende und treibende Faktoren die Waage. Der Technologiesektor wird von starken Amazon-Zahlen gestützt, nachdem er am Vortag von enttäuschenden Facebook-Geschäftszahlen und -aussagen nach unten gezogen worden war. Der Nasdaq-Composite gewinnt 0,3 Prozent auf 7.876 Punkte.

Der technologielastiege Index führt damit den Markt an, obwohl nicht alles rosig ist im Sektor. Denn der Intel-Bericht wird trotz starker Kernzahlen mit Enttäuschung aufgenommen. Besonders drastisch nach unten geht es mit der Twitter-Aktie, nachdem der Kurznachrichtendienst vorbörslich sinkende Nutzerzahlen berichtet hat.

Der breite Markt verzeichnet kleine Aufschläge. Hier lasten tendenziell die schwachen Geschäftszahlen der Ölgiganten Chevron und Exxon. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 25.558 Punkte, der S&P-500 legt ebenfalls um 0,1 Prozent zu.

Überdies verfehlte das stark beachtete Bruttoinlandsprodukt leicht die Erwartungen, die allerdings mit einem Plus von 4,4 Prozent sehr hoch waren. Stattdessen wurde "nur" ein Wachstum von 4,1 Prozent erreicht. Nach Handelsbeginn wird noch über die Michigan-Verbraucherstimmung berichtet werden.

Amazon Top - Twitter Flop

Am Vorabend hat Amazon positiv überrascht. Der Onlinehändler meldete für das zweite Quartal ein Rekordergebnis, das er ausgerechnet seinem normalerweise eher schwachen Kerngeschäft, dem Einzelhandel, verdankte. Dass der Umsatz leicht unter den Erwartungen lag, stört die Anleger nicht. Amazon steigen um 3,4 Prozent auf 1.873 Dollar. Experten von JP Morgan erhöhen ihr Kursziel auf 2.200 von 1.900 Dollar.

Kritischer zeigen sich die Investoren bei Intel. Der Chiphersteller hat zwar mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und auch den Ausblick erhöht, Beobachter bemängeln aber den Umsatz mit Rechenzentren. Dieser wuchs "nur" um 27 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar, während Analysten 6,1 Milliarden Dollar erwartet hatten. Intel verlieren 6,4 Prozent.

Die Twitter-Aktie stürzt um 13 Prozent ab. Das Vorgehen gegen falsche Accounts hat zu einem Rückgang der Nutzerzahlen im zweiten Quartal geführt, eine Entwicklung, die sich im dritten Quartal wohl fortsetzen wird. Der Pharmakonzern Merck hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert und bereinigt mehr verdient als im Vorjahr und auch als am Markt erwartet. Die Aktie ist aber nach vorbörslichen Aufschlägen nun 1,1 Prozent ins Minus gedreht.

Die Ölgiganten Exxon Mobil und Chevron haben die Erwartungen verfehlt. Die Aktien verlieren 2,6 bzw 0,4 Prozent. Electronic Arts verbilligen sich um 4,8 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hat zwar mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Markts übertroffen, doch enttäuscht der Ausblick.

Ähnlich verhält es sich bei Juniper Networks. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal waren überraschend gut, der Ausblick auf das dritte Quartal lag jedoch unter den Konsensschätzungen. Juniper Networks büßen gut 10 Prozent ein.

Die Restaurantkette Chipotle Mexican Grill überzeugt die Anleger mit unerwartet guten Quartalszahlen. Überdies steckte sich Chipotle ehrgeizigere Jahresziele. Die Aktien rückten um 7,2 Prozent vor. Mit einem Rückgang von 1 Prozent reagieren die Aktien von Amgen auf den Zahlenausweis des Biotechnologie-Unternehmens.

Euro schwächelt weiter

Am Devisenmarkt rückt der Dollar weiter vor, vor allem gegen den Euro. Die Gemeinschaftswährung ist auf 1,1630 Dollar abgesackt nach einem Tageshoch bei 1,1658 Dollar. Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi nochmals betont, dass die Zinsen bis Sommer 2019 unverändert niedrig bleiben. Dagegen ist in den USA mit weiteren Zinsschritten nach oben zu rechnen.

Weitgehend festgezurrt sind die Ölpreise. Auf Wochenbasis haben sie aber kräftig zugelegt, gestützt von geopolitischen Sorgen. So hat Saudi-Arabien wegen Attacken der Huthi-Rebellen die Zufahrt ins Rote Meer gesperrt. Hinzu kommt die Verschärfung der Irankrise mit den im November beginnenden Sanktionen gegen das Land.

Allerdings haben die Saudis und andere Opec-Mitglieder im Gegenzug ihre Produktion ausgeweitet. Wäre dies nicht der Fall, würden die Preise noch deutlich höher notieren, vermutet Torbjørn Kjus, Ko-Gründer des Ölhändlers Vistin Trading. Der Preis für die US-Sorte WTI verliert 0,4 Prozent auf 69,34 Dollar, während Brent 0,1 Prozent zulegt auf 74,63 Dollar je Barrel.

Gold legt leicht zu und notiert wieder über der Unterstützung von 1.220 Dollar. Mit den leicht enttäuschenden BIP-Zahlen hat die Feinunze ins Plus gedreht. Sie steigt um 0,1 Prozent auf 1.224 Dollar, bleibt damit aber nahe am Jahrestief. Noch im Aprilhoch kostete die Unze über 1.365 Dollar.

Anleihen stoßen mit dem etwas schwächer als erwartet ausgefallenen BIP auf Kaufinteresse. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fällt um 3 Basispunkte auf 2,95 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.558,30 0,12 31,23 3,39 S&P-500 2.841,27 0,14 3,83 6,27 Nasdaq-Comp. 7.876,01 0,30 23,83 14,09 Nasdaq-100 7.425,48 0,33 24,73 16,09 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 -0,4 2,68 147,1 5 Jahre 2,84 -1,0 2,85 92,0 7 Jahre 2,91 -2,5 2,94 66,6 10 Jahre 2,95 -2,7 2,98 50,7 30 Jahre 3,08 -2,6 3,10 0,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1650 +0,08% 1,1640 1,1663 -3,0% EUR/JPY 129,29 -0,16% 129,30 129,58 -4,4% EUR/CHF 1,1600 +0,23% 1,1581 1,1583 -0,9% EUR/GBP 0,8886 +0,05% 0,8890 0,8873 -0,1% USD/JPY 110,97 -0,25% 111,09 111,10 -1,5% GBP/USD 1,3112 +0,04% 1,3093 1,3144 -3,0% Bitcoin BTC/USD 7.880,80 -1,8% 7.913,71 8.214,01 -42,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,34 70,46 -0,4% -0,27 +18,6% Brent/ICE 74,63 74,54 +0,1% 0,09 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,30 1.222,63 +0,1% +1,67 -6,0% Silber (Spot) 15,48 15,38 +0,6% +0,10 -8,6% Platin (Spot) 830,80 828,00 +0,3% +2,80 -10,6% Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,1% -0,00 -15,9% ===

July 27, 2018

